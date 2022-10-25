Sürükleyici diyalog ve tasvirlerle, okura kendine bağlayan roman: Çıkış

Selim Hacısalihzade’nin akıcı bir üslupla kaleme aldığı ilk romanı Çıkış, ölüm temasını pozitif bir bakış açısı ile ele alıyor.

Yazar Selim Hacısalihzade, zengin kelime dağarcığıyla, bilimden felsefeye, psikolojiden sosyolojiye kadar birçok alanda okuru bil­gilendirirken düşünmeye de sevk ediyor.

Çıkış kitabı, dünyanın ileri gelen yayınevlerinden Springer tarafından İngilizce olarak basılan iki kitabı olan yazarın Türkçe yayınlanan ilk roman denemesidir.

İş ve aile yaşamında her şeyin yolunda gittiği bir dönemde, eşi ve yetişkin kızları ile mutlu bir yaşam süren başarılı bir kariyer kadını, bir gün ömrünün bitmekte olduğunu öğrenirse öncelikleri ne olur?

Kendinde sabah kalkacak motivasyonu nasıl bulur? Hayatının son demlerinde topluma ve yakın çevresine ne gibi faydaları olabilir?

Sayfa: 240

Öldükten sonra da yaralı olmak

Öldükten sonra bile yararlı olmaya devam edebilir mi? Hayat ile bilimsel gerçekler ışığında hesaplaşan roman kahramanları, yaşamlarını ortaya çıkan yeni durumlara göre çağdaş aile kavramı çerçevesinde yeniden inşa etmek için hangi mücadeleleri verir?

Bu sorulara cevaplar sunan Çıkış, sürükleyici diyalog ve tasvirlerle bir solukta okunurken, okura hayatı yeni bir perspektifle sorgulatıyor.