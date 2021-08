Haberler

Susan Sontag'ın yayınlanmamış denemelerinden: Edebiyat mutluluktur

Amerikalı yazar ve düşün insanı Susan Sontag'ın ölümünden sonra ortaya çıkan, fakat yayınlanmayan At the Same Time (Aynı Anda) adlı deneme kitabında edebiyatın özgürlükçü yönüne dikkat çekiyor.