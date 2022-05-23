Kitaplarıyla dünyada ve ülkemizde çok sevilen ödüllü sanatçılar Susanna Isern ve Rocio Bonilla'nın yeni resimli öyküsü Süper Güçler Kitabı, minik okurlara hitap ediyor.

Hayır Burası Orman Değil! yaratıcıları, yazar Susanna Isern ve çizer Rocio Bonilla'dan, minik okurların kendilerini tanımalarını sağlayacak rengârenk, neşeli bir öykü! Farklı karakter özelliklerinin ve yeteneklerin hikâyeleştirildiği kitap, insanın, onu dünyada tek kılan özgün güçlerine odaklanıyor.

Çok renkli dünya

Her çocuğun kendini keşfetmede ipuçları bulabileceği resimli öykü, ortak okumalar için görsel bir şölen niteliğinde. Yalın anlatımı ve evrensel temalarıyla dikkati çeken kitap, yaratıcılıkla, hayal gücüyle harmanlanmış çok renkli bir dünya kuruyor.

Sayfa: 40

Kitaptan

Hikâye anlatmak, iyimserlik, cesaret, müzik, komiklik, dikkat, merak, sabır, okumak, çeviklik, hafıza, düzen, aşçılık, uyum, kararlılık, matematik, dans, yaratıcılık... Bunlardan biri ya da birkaçı. Herkesin kendine özgü bir ya da birden fazla "süper gücü" olabilir. Her çocuğu dünyada biricik kılan o "süper gücü" keşfetmek harika! Duygu, düşünce ve davranışlarımıza bakarak, bizi biz yapan, başkalarından ayıran o özgün yanımızı bulabilir miyiz?...

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