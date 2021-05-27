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    Süskind’in romanı Koku,televizyonda çok beğenildi

    Patrick Süskind’in en önemli eseri olan Koku romanı 2018'de diziye uyarlanmıştı. Dizi, izleyicler tarafından en az romanı kadar sevildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 09:48
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    Süskind’in romanı Koku,televizyonda çok beğenildi

    2006 yılında Tom Tykwer tarafından beyazperdeye aktarılan Koku, 2018'de de diziye uyarlandı. Yayınlandığında büyük ses getiren Koku, çağdaş edebiyat klasikleri arasındaki yerini korumaktadır.

    Constantin Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin dünya haklarını Netflix aldı. 18. yüzyılda Fransa’da geçen romanda insan üstü bir koku alma yeteneği bulunan Jean-Baptiste Grenouille’nin hikâyesi anlatılıyor.

    KOKU...

    XVIII. yüzyıl, Fransa. Kitabın kahramanı Jean-Baptiste Grenouille, tüm insancıl duygulardan yoksun, yalnızca kokulara karşı görülmedik ölçüde duyarlı, istediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten bile çekinmeyen biridir.

    Süskind’in romanı Koku,televizyonda çok beğenildi #1

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    Sayfa: 260

    HER ŞEYİN KOKUSUNU ALMAK

    Herkesin, her şeyin kokusunu alma, dilediği tüm kokuları üretme konusunda gerçek bir dâhi olan bu genç adamın, kendi kokusunun olmadığını, bu nedenle insanların kendisinden koku alamadıklarını anladığı gün dünyası başına yıkılır. Tek çıkar yol, başkalarına varlığını hatırlatacak kokular sürünmektir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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