Sylvia Plath’in bulunan iki yeni şiirinin hikayesi

Ünlü şair Sylvia Plath'ın bugüne dek bilinmeyen iki yeni şiiri ortaya çıkarılmıştı. 2017'de bulunan şiirlerin bir araştırma sonucu ortaya çıkt.

Sylvia Plath, Amerikalı şair ve yazar. Trajik yaşamı ve intiharıyla tanınan Plath, aynı zamanda yarı otobiyografik bir roman olan ve depresyonu üzerine ayrıntılı bilgiler veren Sırça Fanus kitabının yazarı olarak bilinir.

Yeni bir çalışma için şairin arşivinde tarama yapan akademisyenler, bu iki şiiri şaire ait eski bir defterin arkasındaki karbon kağıdı üzerinde buldular.

50 yıldır keşfedilmeyi bekleyen şiirler Plath’ın kendisi gibi şair olan eski kocası Ted Hughes’la ilişkisine dair hayalkırıklıklarını da içeriyor.

"DAKTİLOYA ÇEKİLMİŞ SÖZCÜKLER SARMALI"

Şiirleri keşfeden Peter K. Steinberg şiirlerin "daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı" olduğunu söyledi ve kendisinin son 40 yıl içinde bu dökümanlara ulaşan ilk kişi olabileceğini belirtti.

ŞİİRLER DEŞİFRE EDİLDİ

Steinberg Photoshop programı sayesinde şiirleri deşifre etmeyi başardı. Şiirlerin Sylvia Plath ve Ted Hughes’un ilişkisinin ilk yıllarında kaleme alındığı ve Plath’in sanat hayatının erken dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.