Euro
16.02
2.31%
Dolar
14.20
2.76%
Altın
892.05
5.14%
Borsa
1884
-6.54%
Bitcoin
509.580
-5.53%
BTXN Coin
35.98
-9.98%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, Süleyman Doğru'ya gitti

    Talât Sait Halman adına düzenlenen Çeviri Ödülü'ne bu yıl, Mario Vargas Llosa'nın Can Yayınları tarafından yayınlanan epik romanı Dünya Sonu Savaşı'nı Türkçeye çeviren Süleyman Doğru değer görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, Süleyman Doğru'ya gitti

    Yıllardır çok sayıdaki kitabı Can Yayınları tarafından İspanyolcadan Türkçeye çevrilen 2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın dört büyük tarihsel romanından biri olan Dünya Sonu Savaşı, bizi kuraklığın ve köleliğin pençesinden kurtulmaya çalışan 19. yüzyıl Brezilya'sında yoksulları dinî söylemleriyle sürükleyen karizmatik bir figürün, aşırı dinci Vaiz Antônio'nun dünyasıyla tanıştırıyor.

    Süleyman Doğru, epik sahneleri, karmaşık diyalogları, yoğun karakter çözümlemeleri ve kılı kırk yaran tarihî detaylarıyla 850 sayfayı aşan bu büyük 20. yüzyıl romanını Türkçeye çevirirken hem İspanyolca hem de Portekizceye olan hâkimiyetini göstermiştir.

    Dünyanın sonunun geldiğini vaaz eden, ihtişamlı ve acımasız Brezilya İmparatorluğu'nun çöküşünü şeytan ve karanlık dış mihrakların bir oyunu olarak açıklayan Antônio, onu ölümüne destekleyen taraftarlar ediniyor. Takipçilerinin devletin askerî güçleriyle mücadeleleri, gittikçe acımasızlaşan bir şiddet sarmalı yaratıyor.

    Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, Süleyman Doğru ya gitti #1

    YAPITAŞLARDAN OLAN ESER

    Tarihin motifleri içinde bireyin sancılarını ve özgürlük mücadelelerini resmetmenin ustası Mario Vargas Llosa'nın bu kitabını Şilili romancı Roberto Bolaño onun başyapıtı olarak nitelendirmiş, Amerikalı eleştirmen Harold Bloom ise Batı kanonunun yapıtaşlarından biri olarak tarif etmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin’e yatırım yapmanın tam zamanı!
    Piyasalar Investment

    Bitcoin’e yatırım yapmanın tam zamanı!

    Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı

    Supplement nedir
    İpucu

    Supplement nedir

    Görüş Bildir