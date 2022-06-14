Tanol Türkoğlu’nun makalelerden oluşan kitabı: Dijital Kaos

Dijital kanaat önderi Tanol Türkoğlu’nun kaleme aldığı makalelerden oluşan yeni kitabı Dijital Kaos...

Dijital Kaos, muhtemel bir “dijital devrim”in ekonomik temelini oluşturacak kripto para dünyasına; Endüstri 4’ün temel yükünü çekmeye zorlanan yapay zekâya; tüm yönleriyle sosyal medyaya ve olası gelecek senaryolarına odaklanan dikkat çekici dört bölümden oluşuyor.

Dijital dünyanın içinde neler olup bittiğini kolay anlaşılır bir dille aktarırken ileri dijital teknolojilerin devinim hızına da ışık tutan Türkoğlu, Dijital Kaos’ta, mimarlığını Z Kuşağı’nın yaptığı, kaotik rüzgârlarla gelmekte olan süreci ve gelecekte insanlığı nelerin beklediğini anlatıyor.

2022 arasında dijital dünyada olup bitenler hakkında yazdığı makalelerden oluşuyor. Kısa ve kolay okunan makalelerinde Türkoğlu, bu yıllar içinde neler olduğunu, dünyanın bugünlere neden ve nasıl geldiğini, Dijital Kaos’un nasıl başladığını ve devam ettiğini, bize söylenmeyenlerin neler olduğunu anlatıyor.

Dijital yerliler

İlk anda tedirginlik yaratsa da “kaos”un, başlangıcın ta kendisi olduğunu ifade eden yazar, dijitale geçiş dönemini yaşamış, konuya vâkıf birinden (bir dijital göçmen) olarak, o döneme şahit olmamış kuşaklara (dijital yerliler) aktarmayı hedefliyor.

Olacakları anlamak

Dijital Kaos, okurlarını insan hafızasının, dijital yaşamın ve kâğıtla mürekkebin birleştiği yerden seslenen Tanol Türkoğlu’nun hoşsohbet anlatımıyla, hep merak edilen o sıfırlı-birli dünyanın içinde alıcı gözle dolanmaya ve olanları, olacakları anlamaya davet ediyor.