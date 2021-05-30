Tanpınar Edebiyat Ödülü Esra Kahya'nın Kanbur romanına gitti

Ahmet Hamdi Tanpınar için bu yıl 20’incisi tertip edilen edebiyat yarışmasında, roman dalında birinciliği Kanbur adlı eseriyle Esra Kâhya elde etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının sonuçları belli oldu.

Roman dalında düzenlenen yarışmaya Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Ankara, Zonguldak, Elazığ ve Antalya başta olmak üzere yurdun dört bir yanından toplam 111 eser iştirâk etti.

ROMAN ÖDÜLÜ KANBUR'A

Yarışmada "Kanbur" isimli eseriyle Zonguldak’tan Esra Kâhya birinci, “Nilgün ve Nakkaş” isimli eseriyle İstanbul’dan Emir Ali Çevirme ikinci, "Bir Çingene Masalı" isimli eseriyle İzmir’den Eşref Karadağ üçüncü oldu.





DİĞER KAZANANLAR

Mansiyon ödüllerini ise "Tesis" adlı eseriyle Antalya’dan Melisa Parlak, “Harmança” adlı eseriyle Elazığ’dan Emrah Özdemir ve “Keyfiyet” adlı eseriyle Bursa’dan Kadriye Gencer kazandı.