Taras Grigoroviç Şevçenko'nun ressam romanı

Ressam, modern Ukrayna dili ve edebiyatının mimarı, Ukrayna’nın “milli şair”i Taras Şevçenko’nun Türkçeye ilk kez çevrilen otobiyografik romanı.

Şiirleri, resimleri ve düzyazısıyla Ukrayna edebiyatı ve tarihine, Ukrayna halkının kolektif belleğine damgasını vuran Taras Şevçenko, Ressam’da sanat ve resimle ilgili düşüncelerini incelikle örülmüş bir kurmaca anlatıyla ifade ediyor.

Bireysel deneyimlerini sanatının merkezine oturturken devrin natüralist akımı ve manzara ressamlığına alternatif bir sanat yaklaşımıyla yeni bir gerçekçilik tarifi yapan Ressam, Şevçenko’nun düzyazıdaki hünerini sergiliyor.

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Kusursuz roman

Ressam, dilimize ilk kez eksiksiz olarak çevrilen Taras Şevçenko’nun yazarlık ve sanat anlayışını tanımak için kusursuz bir eser...

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