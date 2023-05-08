Tarih ve macera bir arada; Marco Polo: Dünyanın Resmedilişi kitabı Diziye uyarlanan ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen; Marco Polo: Dünyanın Resmedilişi kitabı, hem bir tarihi sölen hem de resimlerle ve haritalarla süslenen bir okuma parçası...

ensonhaber.com

Bu kitabın hazırlık araştırması sırasında, kısa bir süre içinde kitabın salt bir yeniden baskısından çok daha fazlası olduğu ortaya çıktı ve Bay Marsden veya daha önce yaşamış İngiliz editörlerce bilinmeyen önemli materyallere erişim sağlandı.

Fransız Coğrafya Derneği tarafından yakın zamanda düzenlenen iki versiyon ve Kont Baldelli Boni'nin ilk İtalyan versiyonları şüphesiz daha önce yayınlanmış olanların tümünden daha geniş dağarcıklı ve orijinaldi.

Ortaya çıkan bu kitaplar Bay Marsden'ı utandıran ve Marko Polo’nun otoritesini sarsan çeşitli açmazların sadece daha sonraki kopyaların yanlış bilgiler içermesinden kaynaklandığını kanıtlamaktadır. Ayrıca önemli sayıda ek bölüm ve pasaj içeriyor.

İngiliz Müzesi'ndeki ilk baskılar ve akredite el yazmaları ile dikkatlice birleştirilerek, şimdiye kadar İngilizce olarak yayınlananlardan daha saf(duru) ve daha eksiksiz bir metin ortaya çıkartılması umulmaktadır.

Okuyucu ve yazarın rotası

Okuyucunun yazarın rotasını ve anlatısının kapsamını tatmin edici bir şekilde takip etmesini sağlamak için geniş içerikli Notlar ve Resimler bölümü kitaba eklenmiştir. Zaman içerisinde bu bölgelerin isimleri ve yönlerinde önemli değişiklikler meydana geldi ya da bazı yerlerin isimleri tam belli değildi.

Gerçekte uğranılan ülkeleri tespit etmek ve bu ülkelerle ilgili yapılan tanımların doğruluğunu kanıtlamak için çok fazla araştırma yapılması gerekliydi. Kitabın editörü, Marsden ve Boni tarafından bu amaçla toplanan geniş materyallere olan yükümlülüğünü canı gönülden kabul eder. Bununla birlikte, birçok durumda, editör bu bilge yazarları düzeltmek veya açıklamak için orijinal kaynaklara atıfta bulunmayı gerekli bulmuştur.

Seçkin gezginler olan Humboldt, Bumes, Wood, Wellsted ve diğerlerinin anlattıkları yayınlandıklarından itibaren metni açıklamak ve orijinalliğini doğrulamak için yeni vasıtalar sağladı.

Bay Marsden’in bilgi sahibi olmadığı Fransız Derneği tarafından kısa süre önce basılan bölüm dizisi onun kitabının açıklamalar kısmında yer alamadı, ama bu kitabın editörü, Haithon, De Guignes, Malcolm, Price ve diğer tarihçilerle yapılan bir derleme ile en iyi Doğu otoriteleriyle uyuştuğunu kanıtladığını umuyor.

Tarihsel görünüm...

Polo'nun seyahatlerinden önce pek çok elçi sonraları Orta Asya'da hüküm süren Moğol ırkının hükümdarlarına gönderildi. Onların anlatıları gezginimizin tasvirlerini gösterdiğinden, Fransız Topluluğu tarafından daha yeni düzenlenen versiyonlarından ve M. D'Avezac'ın bilge yorumundan elde edilen pek çok destekleyici öğe eklenmiştir.

Marco'nun metni ve notları ile bağlantılı olarak yapılan bu giriş bölümünün, Doğu'da hüküm süren en güçlü hanedan olan Cengiz Han hanedanının tam bir tarihsel görünümünü içerdiği görülecektir.

Sayfa: 320

Önemli rehber kitap

Üzerlerinde yapılan inceleme neticesinde mevcut metnin oluşturulduğu çeşitli el yazmaları ve ilk baskıların bir listesi de mevcuttur. Bu inceleme işlemi incelenen eserlerin sayılarının fazla olması ve çeşitlilikleri nedeniyle hiçte kolay olmayan bir süreçti.

Başka bir liste de maceraperest anlatımızın özgünlüğünün üzerine oturduğu gerekçeleri sergilemektedir ve bazı zorlukları kaldırılmaktan ziyade ek kanıtların sağlanmış olması umulmaktadır.

Hem ilk elçilerin hem de Marco Polo'nun yollarını göstermek amacıyla Orta Asya Haritası bu çalışma için uygun bir ölçekte çizilmiştir ve belli belirsiz unsurların doğru hale getirilmesi için büyük özen gösterilmiştir. Okuyucunun bu geniş aracılığıyla seyyahı takip etmesini sağlamak için Çin'in bir haritası da çalışmaya eklendi.