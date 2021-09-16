Tarihçi Altan Çetin tarih meraklıları için yazdı: Haçlı Seferleri

Yazar ve tarihçi Altan Çetin'in Haçlı Seferleri adlı tarih kitabı, Timaş Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Haçlı Seferleri, Doğu-Batı arasında bir hesaplaşmanın bitmeyen hikâyesidir. Nitekim Haçlı Seferleri hem Avrupa’nın hem de Türk-İslam medeniyetinin tarihini şekillendirirken, büyük bir hafızayı günümüze kadar taşır.

Geçmişten günümüze uzanan bağlantılarını koruyan bu mücadeleler hem tarih araştırmalarında hem de güncel mevzularda sürekli hatırlanan, hatırlatılan, merak edilen ve araştırılan bir konu olarak güncelliğini korur.

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Altan Çetin, Haçlı Seferleri’nde Doğu’nun ve Batı’nın uğruna savaştığı fikirleri, idealleri, inançları ve toprakları bütün detaylarıyla anlatıyor. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Haçlı Seferleri’ni, Çocuk Haçlı Seferleri’ni ve 1001 yılı Haçlı Seferleri’ni tafsilatıyla anlatan eser, mücadelenin sonraki yüzyıllardaki yansımalarını da ele alıyor.

ÖNEMLİ SORULARA CEVAPLAR

Orta Çağ’da savaş ne demekti? Haçlılar kimlerdi ve saldırma sebepleri neydi? Orta Doğu’da ve Anadolu’da İslam gayreti ve Türk azmi Haçlılara karşı nasıl şekillendi? Uğruna savaşılan topraklar bin yılı aşkın süredir önemini nasıl muhafaza etti? Hepsi ve daha fazlası Haçlı Seferleri kitabında.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com