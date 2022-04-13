Tarihçi Cemil Koçak'ın 27 Mayıs’ın Kayıp Anayasası kitabı

Prof. Dr. Cemil Koçak’ın yazdığı 27 Mayıs’ın Kayıp Anayasası adlı eseri, Türkiye'nin anayasa tarihine ışık tutuyor.

Darbeler tarihi ve Türkiye’de demokrasinin serencamı konusunda Türkiye’nin saygın otoritelerinden biri olan Prof. Dr. Cemil Koçak’ın, 27 Mayıs’ın Kayıp Anayasası adlı eseri yayınlandı.

Kitap, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Prof. Dr. Sıddık Sami Onar başkanlığında kurulan komisyonca hazırlanan 27 Mayıs’ın ilk anayasa tasarısı hakkında yapılmış titiz bir çalışma olarak Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutuyor.

"Siyasal Zihniyet"ve "Toplumsal, Sosyal ve Ekonomik Zihniyet" başlıklı iki bölümden oluşan eser, 27 Mayıs 1960 anayasa tasarısının ne olduğuna, neleri ihtiva ettiğine; siyasal, toplumsal, sosyal ve ekonomik anlayışına, 1961 Anayasası ile aralarındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekiyor.

Sayfa: 200

Türkiye'nin yakın tarihi

Türkiye'de yakın tarih denilince ilk akla gelen isimlerden Prof. Dr. Cemil Koçak’ın kaleminden, “27 Mayısçıların” bu ilk ve kayıp anayasa taslağının tartışmaları ve zıtlaşan dünya görüşleri, Türkiye’nin yakın tarihi için bilinmeyen bir kapıyı aralıyor.

Kitaptan

"Meselenin püf noktası buradaydı, çünkü genel ve eşit oy, 'aydınlar katından' bakıldığında, büyük ölçüde cahil bir seçmen çoğunluğunun ana tercihini yansıtıyordu ve 1950 sonrasındaki bütün siyasal tecrübeler, bu ana tercihin çok büyük ölçüde Demokrat Parti ya da onun benzerlerine yöneldiğini açıkça göstermişti. Bu ana eğilimi, en azından kısa ya da orta vadede kırabilecek ya da tersine çevirebilecek bir yöntem bilinmiyordu. Eğitimin toplumun önemli bir kesimini 'aydınlatması' için uzun zaman geçmesi gerekecekti çünkü..."