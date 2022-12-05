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    Tarihçi Gavin D. Brockett, Türk milli kimliğinin bilinmeyenlerini anlatıyor

    Gavin D. Brockett, bu süreçte Türk milli kimliğinin ezelden beri var olduğu veya Kemalist elitin çabalarıyla halk tarafından benimsendiği şeklindeki beylik anlatılara meydan okuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:39
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    Tarihçi Gavin D. Brockett, Türk milli kimliğinin bilinmeyenlerini anlatıyor

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, savaştan yenik çıkmış perişan bir halkın ortak bir amaç etrafında kenetlendiğinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtlarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, halk Türk milli kimliğinine zaman ve nasıl sahiplendi?

    Resmi tarih, Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlanan süreci, ezelden beri var olan Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kendine gelişi, uyanışı olarak gördü.

    Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle, Türkleri seküler ve çağdaş milletler arasına soktuğunu, halka millet bilincini aşıladığını anlattı.

    Türk İslam sentezi

    Halkın milli kimliği sorgusuz sualsiz kabullenmediğini, diğer kimliklerle tartarak, karşılıklı tavizlerin verildiği, uzun ve zorlu bir müzakere sürecinin sonunda benimsediğini gösteriyor.

    Bu anlamda 1980’lerin Türk-İslam sentezi’ anlayışının çok daha eskilere, çok partili sisteme geçişe kadar gittiğini ortaya koyuyor.

    Tarihçi Gavin D. Brockett, Türk milli kimliğinin bilinmeyenlerini anlatıyor #1

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    Resmi tarih anlatısı

    Bu süreçte özellikle yerel basının Müslüman bir Türk milli kimliğinin inşasında oynadığı hayati rolü gözler önüne seriyor.

    Resmi tarih anlatısının aksine Anadolu halkının milli kimlik edinme sürecinde edilgen olmadığını, müzakereci bir fail olduğunu ortaya koyarak merkez/çevre ikiliğinin geçerliliğini de sorguluyor.


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