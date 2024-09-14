Tarihçi Marry Hollıngsworth'un nefes kesici yapıtı: Medici Ailesi Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor. Hafta sonu için okuma planları yapmak istiyorsanız bu eseri okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi

Tarihi romanları sever misiniz? Eğer seviyorsanız Medici Ailesi romanı tam size hitap ediyor. Hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin okuması gereken bir yapıttır Medici Ailesi. Sizi soluk soluğa bir serüven yaşatacak romanı çok seveceksiniz.

300 yıldan fazla hüküm süren, içinden papalar, siyasetçiler, kraliyet mensupları çıkaran olağanüstü Medicilerin, şaşırtıcı başarılarına ve kasvetli düşüşüne tanıklık etmeye ve bu hanedanlığın asıl hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız?

Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, İtalyan Rönesansı'nın en güçlü ailesinin tarihine taze ve heyecan verici yeni bir bakış açısı getiriyor. Hollingsworth, bu efsanevi hanedanlığı çevreleyen mitleri etkili bir şekilde çürütürken Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor.

Medici hanedanının soyu tükenmiş olabilir ancak bugün Floransa’daki varlıkları her yere yayılmış durumdadır. Ailenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği muhteşem resim, heykel, kitap, mücevher ve diğer değerli eşya koleksiyonu, onu görmek için milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Floransa’yı Avrupa’nın kültür başkenti haline getirmiştir.

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HANEDANLIĞIN HİKAYESİ

300 yıldan fazla hüküm süren, içinden papalar, siyasetçiler, kraliyet mensupları çıkaran olağanüstü Medicilerin, şaşırtıcı başarılarına ve kasvetli düşüşüne tanıklık etmeye ve bu hanedanlığın asıl hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız?

Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, İtalyan Rönesansı'nın en güçlü ailesinin tarihine taze ve heyecan verici yeni bir bakış açısı getiriyor. Hollingsworth, bu efsanevi hanedanlığı çevreleyen mitleri etkili bir şekilde çürütürken Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor.

AVRUPA'NIN KÜLTÜR BAŞKENTİ: FLORENSA

Medici hanedanının soyu tükenmiş olabilir ancak bugün Floransa’daki varlıkları her yere yayılmış durumdadır. Ailenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği muhteşem resim, heykel, kitap, mücevher ve diğer değerli eşya koleksiyonu, onu görmek için milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Floransa’yı Avrupa’nın kültür başkenti haline getirmiştir.

ergul.tosun@ensonhaber.com