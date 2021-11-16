Tarihi Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekan, Mücadele

Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele, Haydarpaşa Garı’nın tüm serüvenine dair bir izlek sunuyor.

Kitap, Haydarpaşa Garı’nı bir sanat eseri, bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir direniş mekânı, seslerin buluştuğu bir yer, mahalle mekânı, film karesi ve daha birçok farklı formda kayıt altına alıyor.

Haydarpaşa Kitabı: Mekân, Kent, Mücadele kitabı ile Haydarpaşa Garı’nın geçmişten günümüze uzanan hikayesi mekân, kent ve mücadele olarak birbiriyle ilişkili üç temel kentsel boyuta tekabül edecek alt başlıklarla derlendi.





ÜÇ BÖLÜMLÜK KİTAP

Mekân Krizi başlıklı ilk bölümde, Haydarpaşa’nın dönüşümüne odaklanan çalışmalar; Kentsel Gündelik Yaşam başlıklı ikinci bölümünde, Haydarpaşa’nın kent hayatına kazandırdığı değerlere odaklanan çalışmalar; Mücadelenin Mekânı başlıklı üçüncü bölümde ise Haydarpaşa Garı’nın kuruluşundan itibaren ortaya çıkan toplumsal hareketler birikimine odaklanan çalışmalar bir araya getirildi.



