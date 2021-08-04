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    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı

    İngiliz yazar Everard Digby'nin De Arte Natandi'nin Yüzme Sanatı adlı kitabı, alanında yazılmış ilk eser olarak biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:29
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    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı

    Yüzme Sanatı adlı kitap, yüzme üzerine basılan ilk İngilizce eser olarak tarihe geçti. İlk kısmı teorik bilgilerle dolu olan kitabın ikinci kısmı, kırk ahşap baskı resimlerle pratik bilgiler içeriyor.

    Aşağıda bulacağınız seçkideki resimler kitabın ikinci kısmına ait. Beş farklı su manzarasına farklı pozisyonlarda yüzücüler resmediliyor.

    Sadece pratik bilgilerle kalmayan ve insanlara güvenli yüzüş için bir el kitabı niteliğindeki kitap, basıldığı tarihte oldukça yaygın şekilde kullanıldı.

    Digby, hangi çeşit suya nasıl girileceğini ve o suda nasıl yüzüleceğini detaylı bir şekilde anlatıyor.

    işte o görseller...

    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı #1

    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı #2

    NEHİRLERE NASIL GİRİLİR

    Örneğin, nehirlere nasıl girileceğini anlatırken eğer nehrin dibi çamursa ayağınız takılabileceği için direkt zıplamayla değil, yavaş ve sabırla girmeyi öneriyor. Özellikle, içinde hayvanların yıkandığı, bulanık sularda asla yüzülmemesi gerektiğini gösteriyor.

    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı #3

    Tarihte yüzme ile ilgili yazılan ilk kitap: Yüzme Sanatı #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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