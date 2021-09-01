Tarihten bir kesit: Ciltli çocuk kitapları

Ciltli çocuk kitapları, çocuk edebiyatı alanından verilen ilk kitaplardan sayılıyor.

1980’li yılların başında basılmış bir çocuk dizisi görünüyor. Can Yayınları’nın yola çıktığı günler. Erdal Öz daha önce dünyada çocuk edebiyatına nasıl önem verildiğini, çocuklar için nasıl özenli kitaplar yazılıp basıldığını anlatan yazılar yazmış, toplantılar düzenlemiş.

Sonra, Can Yayınları’nı kurunca, ilkin çocuklar için kitaplar hazırlamış. 30 kitaplık “ciltli çocuk kitapları kutusu” da iki düşünceden doğmuş: Ciltli, kalıcı, hediyelik bir set ortaya koymak ve dağıtım sorunlarını kitapları set halinde okura sunarak aşmaya çalışmak.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Bugün yayınevinin arşivinde bu setten yalnızca bir örnek var. Aradan 41 yıl geçmiş. Bu kitapların pek çok güzel yanı var; ciltlerinin özeni, resimleri ve elbette cilt renkleri…

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com