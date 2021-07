Tarihten bir kesit: Kutulu ciltli çocuk kitapları

Ciltli çocuk kitapları kutusu, Türkiye'de 1980 yılında ilk basılan eserlerden oldu. Bu kitaplarla çocuklar okumayı daha çok sevdi.

1980’li yılların başında basılmış bir çocuk dizisi görünüyor. Can Yayınları’nın yola çıktığı günler. Erdal Öz daha önce dünyada çocuk edebiyatına nasıl önem verildiğini, çocuklar için nasıl özenli kitaplar yazılıp basıldığını anlatan yazılar yazmış, toplantılar düzenlemiş.

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLAR...

Sonra, Can Yayınları’nı kurunca, ilkin çocuklar için kitaplar hazırlamış. 30 kitaplık ciltli çocuk kitapları kutusu da iki düşünceden doğmuş: Ciltli, kalıcı, hediyelik bir set ortaya koymak ve dağıtım sorunlarını kitapları set halinde okura sunarak aşmaya çalışmak.

İlk defa basılan kutulu, ciltli çocuk kitapları...

GEÇEN 41 YIL...

Bugün yayınevinin arşivinde bu setten yalnızca bir örnek var. Aradan 41 yıl geçmiş. Bu kitapların pek çok güzel yanı var; ciltlerinin özeni, resimleri ve elbette cilt renkleri… İlk on kitap lacivert, ikinci on kitap kırmızı ve sonraki on kitap yine lacivert…

