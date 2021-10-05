Euro
10.2753
-0.18%
Dolar
8.8504
0.04%
Altın
500.07
-0.72%
Borsa
1.393
-0.1%
Bitcoin
440.005
4.59%
EXEN Coin
20.35
-0.78%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması

    Axel Scheffler’in resimlediği, Camilla Reid’in yazdığı Tavşancan ile Faresu dizisinin yepyeni macerası Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, hep kitap logosuyla raflarda.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması

    Okul öncesi dönemi çocuklarının en sevdiği serilerin başında gelen Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, çocuk okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

    Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, günü kurtarmakla ilgili harika bir hikâye. Ne güzeldir doğum günleri! Hele sürprizleri… Tavşancan’ın en yakın arkadaşı Faresu’nun doğum günü gelip çatar.

    KAZA GELİYORUM DEMEZ

    Tavşancan ise her şeyi hazırlamıştır. Ama bilirsiniz, bazen işler planladığımız gibi gitmez. Güzel mi güzel bir hediye sonrasında oynanan çeşit çeşit oyunlar ve çay saati derken… Kaza geliyorum demez.

    Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması #1

    ÇOCUKLARIN SEVECEĞİ KİTAPLAR

    Arkadaşlık, paylaşma, sorunlara çözüm bulma temalarının öne çıktığı dizinin Büyük Balon, Uyku Vakti Kurbağası, Yeni Arkadaş, Karlı Gün, Süper Oyuncak, Küçük Su Birikintisi, Korkunç Canavar, Yılbaşı Ağacı, Arkadaş Canlısı Salyangoz ile etkinlik kitabı Bak ve Söyle hep kitap etiketiyle yayınlanmıştı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir