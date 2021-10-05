- Haberler
- Kitap Haberleri
- Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması
Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 14:02
Okul öncesi dönemi çocuklarının en sevdiği serilerin başında gelen Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, çocuk okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.
Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, günü kurtarmakla ilgili harika bir hikâye. Ne güzeldir doğum günleri! Hele sürprizleri… Tavşancan’ın en yakın arkadaşı Faresu’nun doğum günü gelip çatar.
KAZA GELİYORUM DEMEZ
Tavşancan ise her şeyi hazırlamıştır. Ama bilirsiniz, bazen işler planladığımız gibi gitmez. Güzel mi güzel bir hediye sonrasında oynanan çeşit çeşit oyunlar ve çay saati derken… Kaza geliyorum demez.
ÇOCUKLARIN SEVECEĞİ KİTAPLAR
Arkadaşlık, paylaşma, sorunlara çözüm bulma temalarının öne çıktığı dizinin Büyük Balon, Uyku Vakti Kurbağası, Yeni Arkadaş, Karlı Gün, Süper Oyuncak, Küçük Su Birikintisi, Korkunç Canavar, Yılbaşı Ağacı, Arkadaş Canlısı Salyangoz ile etkinlik kitabı Bak ve Söyle hep kitap etiketiyle yayınlanmıştı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com