Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası: Doğum Günü Kutlaması

Axel Scheffler’in resimlediği, Camilla Reid’in yazdığı Tavşancan ile Faresu dizisinin yepyeni macerası Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, hep kitap logosuyla raflarda.

Okul öncesi dönemi çocuklarının en sevdiği serilerin başında gelen Tavşancan ile Faresu’nun yeni macerası Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, çocuk okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Tavşancan ile Faresu Doğum Günü Kutlaması, günü kurtarmakla ilgili harika bir hikâye. Ne güzeldir doğum günleri! Hele sürprizleri… Tavşancan’ın en yakın arkadaşı Faresu’nun doğum günü gelip çatar.

KAZA GELİYORUM DEMEZ

Tavşancan ise her şeyi hazırlamıştır. Ama bilirsiniz, bazen işler planladığımız gibi gitmez. Güzel mi güzel bir hediye sonrasında oynanan çeşit çeşit oyunlar ve çay saati derken… Kaza geliyorum demez.





ÇOCUKLARIN SEVECEĞİ KİTAPLAR

Arkadaşlık, paylaşma, sorunlara çözüm bulma temalarının öne çıktığı dizinin Büyük Balon, Uyku Vakti Kurbağası, Yeni Arkadaş, Karlı Gün, Süper Oyuncak, Küçük Su Birikintisi, Korkunç Canavar, Yılbaşı Ağacı, Arkadaş Canlısı Salyangoz ile etkinlik kitabı Bak ve Söyle hep kitap etiketiyle yayınlanmıştı.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com