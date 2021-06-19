Tayfun Hancılar'ın Kanser Bitti Ya şİmdi kitabı

Bu kitap, sağlıklı, hasta ve hastalığı yenmiş herkesin okuyup bilgilenmesi gereken, olabilecek en sade dille yazılmış bir baş ucu kitabı, sağlıklı yaşam rehberi...

Yazılmış birçok kanser kitabı, kanser tedavileri ve beslenme üzerine bilgiler içeriyor. Oysa bu kitap kanser hastalarının tedavileri sonlandıktan sonra nasıl yaşamaları gerektiğine dair bir yol haritası’’ diye tanımlıyor kitabını Dr. Tayfun Hancılar.

Genellikle tedaviler esnasında yakın çevreleri ve doktorları tarafından bir koruma alanı içinde yaşayan hastalar tedavi bittikten sonra aslında daha zor bir sürece ve çoğunlukla daha yalnız başlıyorlar. Ve akıllarında doğal olarak çok sayıda soru işareti taşıyorlar.

Kanser Bitti! Ya Şimdi?

Bu kitapta olabildiğince az tıbbi terimler kullanılarak kanser hastalarının nasıl yaşamaları gerektiğine dair tavsiyeler var. Nasıl spor yapacaklarından, cinsel hayatlarını nasıl düzenleyeceklerine, nasıl besleneceklerine kadar farklı konuda yol gösteriyor.





Sayfa: 152

Tecrübelerin kitabı

Kitapta aynı zamanda cep telefonları, stres, güneş kremleri gibi güncel ve aslında toplumun genelini ilgilendiren konularda da gerekli bilgiler var. Dr. Hancılar 32 yıllık onkoloji geçmişinde başından geçen anıları da kitabına eklemiş.

Tayfun Hancılar

"En net biçimde anlattım"

Dr. Hancılar "Bu kitabı gereksiz ve karmaşık bilgilerden arındırarak ve lafı dolandırmadan, en net, en anlaşılır şekilde yazmaya çalıştım. Masanın diğer yanındaki ciddi beyaz önlüklü doktor değil, yanlarındaki dostları olmaya çalıştım" diye anlatıyor...

Kanser Hastalarından Mektuplar

Kitapta aynı zamanda daha önce kanser tedavisi görmüş kanser hastalarının ilk ağızdan tedavi sonrası yaşadıkları süreçleri içeren mektuplar da var. Mektuplarda kanser hastalığını yaşayan hastaların tedavi bitimi sonrası hissettikleri ve yaşadıkları anlatılıyor. ‘Kanser Bitti! Ya Şimdi kitabı kanser tedavisi olanlar kadar sağlıklı yaşamaya önem verenler için de tavsiye ediliyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com