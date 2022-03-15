Taylor Adams İmzalı Çıkış Yok kitabı film uyarlamasıyla vizyona girdi

Ünlü yazar ve yönetmen Taylor Adams’ın bünyelerinde bulunan 20’den fazla kitabın filme uyarlanmasının ardından listeye bir isim daha eklendi: Çıkış Yok...

Taylor Adams’ın, edebiyat dünyasında yarattığı büyük etkinin ardından 31 dile çevrilen gerilim türündeki romanı Çıkış Yok, henüz piyasaya çıkmadan yayın haklarını 20th Century Fox’un almasının ardından günümüz itibarıyla sinema dünyasıyla buluştu.

'Çıkış Yok’ yazınsal anlamda elde ettiği başarının ardından okurlarına bir sürpriz yaparak dijital bir platform olan Hulu TV’de 25 Şubat 2022 tarihinde Amerika’da izleyiciyle bir araya geldi Dijital platforma uyarlanmasında senaryo görevini Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari’nin üstlendiği filmde yönetmen koltuğunda, ikinci uzun metraj çalışmasını gerçekleştirecek olan Damien Power oturuyor.





Taylor Adams

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Çıkış Yok’un oyuncu kadrosunda; Dale Dickey, Dennis Haysbert, Danny Ramirez, David Rysdahl, Havana Rose Liu, Mila Harris ve Kirsty Hamilton gibi isimler bulunuyor. Filmin Türkiye’de ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini korurken, telif hakkının hangi yayın kuruluşunda olacağı henüz netlik kazanmadı.





TÜYLER ÜRETEPEN GERİLİM ROMANI

Kitap, ana karakter Darby Throne’un fırtınalı bir gecede hasta annesine ulaşmak için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçmasıyla birlikte olayların kontrolden çıkmasını anlatıyor.

RAHATSIZ EDİCİ OLAYLAR

Zorlayıcı bir kar fırtınasında mahsur kalan Darby; hiç sabit telefonun olmadığı ve telefon sinyallerinin çekmediği, sığınmak zorunda kaldığı dinlenme tesisinde bulunan dört yabancıyla beraber rahatsız edici olaylar silsilesiyle karşı karşıya kalıyor.





Filmin afişi

KEDİ FARE OYUNU

Olayların kopuş noktası; genç kızın nefes almak için tesisin dışına çıkmasının ardından otoparkta bulunan bir kamyonetin içinde kilitli kalmış küçük bir kız çocuğu görmesinin ardından hem onu kaçıranının kim olduğunu çözmeye çalıştığı hem de sıkışıp kaldıkları bu kabustan beraber kurtulmanın yollarını aradığı rahatsız edici bir kedi fare oyununa dönüşüyor.

