Taylor Adams'ın gerilim dolu romanı: Mesafe

Gerilim türünü ustaca eserlerinde işleyen Taylor Adams, çok satanlar listesine giren ve yakın zamanda beyaz perdeye uyarlanan Çıkış Yok kitabının ardından Mesafe adlı yeni romanıyla..

Yönetmen ve yazar Taylor Adams, gerilim türündeki romanlarından elde ettiği başarıların ardından kaleminden çıkan yeni eseriyle kitaplıklardaki yerini almaya başladı. Adams, yeni bir sayfa açmaya karar verip tüm geçmişlerini arkalarında bırakarak yola koyulan James ve Elle Eversman çiftinin Mojave Çölü’nde beklenmedik bir şekilde araçlarının bozulmasıyla başlayan hikâyeyi etkileyici bir dille edebiyat severlere aktarıyor.

Gizemli kişi...

Genç çift; hiçbir korunaklı alanı olmayan, telefon sinyalinin çekmediği ve çok az sularının kaldığı ıssız bir arazide mahsur kalmalarının ardından keskin bir nişancının ortaya çıkmasıyla da beraber bu gizemli kişinin hedef tahtası haline geliyorlar.

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Sürükleyici okuma deneyimi

Öykü, yer yer karanlık bazense adrenalin dolu bir durumun içinde kalan ana karakterlerin yaşanan olaylar silsilesinin ardından girdikleri tehlikeli çıkmazın içinden çıkmaya çalıştıkları bir girdap halini alarak sürükleyici bir okuma deneyimi yaşatıyor.