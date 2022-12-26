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    Tekinsiz boşlukta salınıp duranlar için: Sardunyaların Kışı

    Şenay Eroğlu Aksoy, Evlerin Yüreği ve Gece Çığırtkanları’nın ardından yeni öykülerini bir araya getiren Sardunyaların Kışı ile öykü şenliği sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:17
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    Tekinsiz boşlukta salınıp duranlar için: Sardunyaların Kışı

    Yaşamın görünen yüzündeki maskeyi sıyırıp atan, ev içlerindeki iletişimsizliğin ve toplumsal baskının insan ruhunda bıraktığı öfkeli tortuya yakından bakan bu yeni öyküler...

    Işıklı bahçelere değil karanlık yatak odalarına, yüksek perdeden ses verenlere değil içine konuşanlara, sımsıkı tutunanlara değil tekinsiz boşlukta salınıp duranlara odaklanıyor.

    Modern edebiyatımızın önemli isimlerinden olan Şenay Eroğlu Aksoy, yazmaya üretmeye devam ediyor. Daha önce yayınlanan kitabı şimdi tekrar baskı yaparak okurlarla yeniden buluştu.

    Tekinsiz boşlukta salınıp duranlar için: Sardunyaların Kışı #1

    Sayfa: 88

    Okuma önerisi

    Yeni okumalar yapmak isteyen, özellikle güzel hikayeler peşinde olan kitapseverlerin mutlaka okuması gereken bir kitaptır elinizdeki. Hayat, aşk, sevgi sarmalında gelişen olayları, yazarın duru kalemiyle okuyacaksınız.


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