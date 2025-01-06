Teknolojinin ötesinde bir felsefe, dürüst bir dünya için yeni bir fırsat: Blockchain

Haber Merkezi

Modern dünyanın teknolojiyle şekillenen yeni düzeninde, Blockchain’in getirdiği yenilikler, güven mekanizmaları ve merkeziyetsiz yapıların gücü bu kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yalnızca dijital dünyanın değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal değerlerin de Blockchain’e nasıl şekil verdiği üzerinde duran eser, okuyuculara teknoloji ve insan ilişkisi üzerine yeni bir bakış açısı sunuyor.

Fatih Eke, Blockchain’in sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda insanı ve toplumu dönüştürme potansiyeli taşıyan bir felsefe olduğunu savunuyor. Yazar, Blockchain’in dürüstlük ve güven temelinde nasıl bir dünya yaratabileceğini, örneklerle ve hikayelerle açıklıyor.

Dünyaya biraz dürüstlük lazım. Özellikle de sınırların ortadan kalktığı, internetin küresel bir toplum yapısı ortaya çıkardığı böyle bir çağda...

TÜKETİM TOPLUMU

Günümüzde insanlar sürekli tüketime yönlendirilirken, güvenlikle ilgili endişeler de aynı hızla artıyor. Hem riskler büyüyor hem de buna karşı önlem almak isteyenler çoğalıyor. Sürekli yeni önlemler düşünülüyor.

Blockchain, aradığımız çözüm olabilir. Oldukça güçlü bir şifreleme yapısı olması ve müdahale edilememesi nedeniyle, arzu edilen güvenli ticareti sağlayabilir. Merkeziyetsiz yapısı sayesinde daha demokratik bir dünya oluşmasına katkıda bulunabilir.

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TÜM İNSANLAR İÇİN YENİ BİR MODEL

Fatih Eke, Yalansız Dünya – Blockchain kitabında, Blockchain altyapısı ile oluşturdukları Nwork International ve Nigella World’ün hikâyesini anlatıyor ve tüm insanlar için yeni bir model sunuyor. “Dünyanın en şifalı bitkisi” olarak nitelediği “çörekotu”nu tüm dünyaya, neden ve nasıl Blockchain altyapısı ile ulaştırdığını anlatırken, büyük düşünüp, dürüst ve verimli çalışmak isteyenlere ilham veriyor.