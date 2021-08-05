Temmuz ayında edebiyatseverlerin tercih ettiği kitaplar

Bir ayı daha geride bıraktık. Temmuz ayında okurlar yine en çok edebiyat kitaplarını okudu. Öne çıkan kitaplardan bir seçki sunuyoruz...

Temmuz ayında kitapseverler edebiyat ağırlıklı kitapları okumayı tercih etti. Haziranda raflarda yerini alan kitaplara göz attığımızda yazar Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu, öte yandan mayısta okurlarla buluşan Orhan Pamuk imzalı Veba Geceleri öne çıkan edebi eserler oldu.

Bunun yanında yazar İclal Aydın'ın kaleme aldığı Söylenmemiş Sözler romanı da öne çıkanlardan. Temmuz ayında kitapseverlerin en çok okuduğu kitaplara birlikte göz atalım..

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..

Sayfa: 504

Veba Geceleri

Orhan Pamuk'un beş yıl üzerinde çalıştığı romanını okurlar çok sevdi.

Sayfa: 544

Söylenmemiş Sözler

Sevilen yazar İclal Aydın'ın yeni kitabı da çok okunanlardan...

Sayfa: 416

Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği roman...

Sayfa: 140

Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Hayata dair öneriler kitabı...

Sayfa: 320

Ben Kirke

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

Sayfa: 408

1984

Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor.

Sayfa: 352

Klara İle Güneş

Klara ile Güneş, dingin duygusal yoğunluğu sayesinde Ishiguro'nun büyük bir düzyazı üslupçusu olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Sayfa: 264

Körlük

Saramago'nun en çok sevilen romanı, yine çok okunanlardan...

Sayfa: 336

Bana Kuşlar Söyledi

Yekta Kopan’ın yeni öykü kitabında çocuklar var. Gerçekle gerçek ötesinin sınır çizgisinde yürürken dengesini bulmaya çalışan çocuklar. Yetişkinlerin sıkıcı ve yoz dünyasına sığamayan, hayata taptaze gözlerle bakan, yaralı olmasına karşın sorgulamaktan asla geri durmayan çocuklar. Cesaretlerini ceplerinde taşıyan çocuklar.

Sayfa: 128

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com