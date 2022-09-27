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    Teoriler ışığında geçmişten günümüze Cinselliğin Tarihi kitabı

    Fransız teorisyen ve filozof Michel Foucault'un tamamlayamadığı Cinselliğin Tarihi adlı çalışması, cinselliğin evreleri ve nasıl biçimlendiği üzerinde durmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:02
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    Teoriler ışığında geçmişten günümüze Cinselliğin Tarihi kitabı

    Cinselliğin Tarihi, kariyeri boyunca akıl hastalığının, tıbbın ve hapishanenin tarihi üzerine kafa yoran Michel Foucault'nun son çalışmasıdır. Son çalışma olmakla birlikte ne yazık ki tamamlanmayan bu kitap, cinselliğin iktidar, devlet ve siyaset bağlamındaki düşünceleri etrafında şekilleniyor.

    Michel Foucault'a göre cinsellik, baskıcı bir iktidarın altında özgürleşme mücadelesi veren doğal bir güdü değil, yeni bir iktidar biçiminin işleyişinde merkezi konumda bulunan bir tertibattır.

    Bu tertibat, kendimizi birer özne olarak kurmamızda vazgeçilmez işlevler yüklenir; seks etkinliğimizin bizdeki en doğal, en temel, dolayısıyla da en öznel boyut olduğunu tekrar tekrar anımsatır.

    Bu tertibata göre, bir özne olarak kendimizi tanımak istiyorsak, cinsellik denen şey üzerine kafa yormamız, onu alabildiğine anlaşılır kılmamız, söyleme dökmemiz ve ne olduğumuzu ona sormamız gerekmektedir.

    Otantik benlik

    Ancak, der Foucault, söz konusu tertibat, içimizdeki o meçhul otantik benliği açığa çıkardığına inandığımız ölçüde bizimle bütünleşir, görünmez hale gelir ve elimizden kaçar.

    Bu noktada, elinizdeki çalışmanın başta siyaset felsefesi olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında çığır açan özelliği ortaya çıkar: Cinsellik sorunuyla birlikte ortaya atılan, her şeyden önce bir iktidar sorunudur.

    Teoriler ışığında geçmişten günümüze Cinselliğin Tarihi kitabı #1

    Sayfa: 496

    Klasik siyaset düşüncesi

    Ancak bu sorunu doğru anlayabilmek için de, Batı'daki klasik siyaset düşüncesinin yüzyıllardır kabul ettiği baskıcı iktidar düşüncesini bir kenara bırakmak, yepyeni bir iktidar kuramı geliştirmek; özgürleşmeye alternatif olarak kendini yaratmayı, arzunun özgürleşmesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkarmak gerekir.

    İşte elinizdeki kitap, bu yeni iktidar kuramının ortaya atıldığı en önemli metinlerden biridir.

    Bütün ilişkilerde içkin olarak mevcut olan, yukarıdan değil aşağıdan gelen, sadece yok etmeyip aynı zamanda da üreten ve yeni direniş olanaklarını da beraberinde getiren bu yeni iktidar biçimi, en parlak ifadesini bu metinde bulur.

    Teoriler ışığında geçmişten günümüze Cinselliğin Tarihi kitabı #2

    Michel Foucault

    Tamamlanmayan metin

    Yazık ki tamamlanmamış bu çalışmanın, sadece olağanüstü bir tarih çalışması değil, aynı zamanda sosyal bilimleri derinden sarsan bir felsefe metni olduğunu unutmamak gerekir.


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