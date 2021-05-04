Terry Pratchett Carpe Jugulum Diskdünya kitabı

Delidolu Yayınları, efsane yazar Sör Terry Pratchett'ın 41 kitaplık Diskdünya serisini okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

Serinin ilk kez Türkçeye çevrilen yeni kitabı Carpe Jugulum, günü gırtlağından yakalamayı kendilerine şiar edinmiş vampirleri sahneye süren, edebî atıflarıyla güldüren, karanlık ve kan dolu bir macera!



Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satan külliyatın yirmi üçüncü halkası olan kitap, Cadılar alt serisinin de altıncı ve son serüveni.



Kana susamış sivri dişlilerin ve vampir görünümlü nice kişilerin yaşamımıza nasıl da çaktırmadan sızabileceklerini gözler önüne seren bu sarımsak kokulu roman, edebiyat ve sinemanın en kanlı üyelerini parodileştiren satırlarıyla, mitolojiden günümüze vampir kültürünü yeniden anlatıyor.





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EŞSİZ BİR KURGU

Niran Elçi'nin pürüzsüz dili ve Delidolu'nun özenli baskısıyla Türkçede ilk kez yayımlanan Carpe Jugulum (Gırtlağı Yakala), günü ve çağı yakalama heveslisi vampirleri ve erdemlikle yüklenmiş cadıları eşsiz bir kurguda birleştirerek yine kahkahalarla okunacak bir anlatı sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com