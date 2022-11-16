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    Terry Pratchett'ın cesaret, eşitlik ve barış romanı: Canavar Alayı

    Yetişkinlerin, çocukların ve gençlerin severek okuyacağı Canavar Alayı romanı, dünyaya ve insanlığa başka bir dünya mümkün diyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 15:32
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    Terry Pratchett'ın cesaret, eşitlik ve barış romanı: Canavar Alayı

    Hayali evrenlerin azametli mucidi Sör Terry Pratchett'ın benzersiz yaratımı 'Diskdünya'nın ilk kez Türkçeye çevrilen otuz birinci kitabı Canavar Alayı, savaş meydanlarında yitip giden nice isimsiz ruhun anısına adanmış, savaş külliyatını hallaç pamuğu gibi atan destansı bir eser.

    Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satan kırk bir kitaplık serinin, emsalsiz bir cengâverin portresini çizen bu nefes kesici macerası, ''Sanayi Devrimi'' romanlarının da üçüncü halkası.

    Yiğit kadınların namı

    İyi adamlarla kötü adamları karşı karşıya getiren nice savaşların ardında yatan sırları ve yalanları birer birer açığa çıkaran roman, hayatları boyunca her yerde örselenmiş yiğit kadınların namını yürütmekten de geri kalmıyor.

    Terry Pratchett ın cesaret, eşitlik ve barış romanı: Canavar Alayı #1

    Sayfa: 424

    Eşitlikçi bir dğnya düzeni

    Kaybettikleri kesin olan savaşı bile kazandıklarını düşündüren bir egoya sahip adam gibi adamlarla dolu er meydanında cenk etmeye soyunan, bedeni narin ama ruhu cesur askerlerin izinden gidip askerliğin kitabını yeni baştan yazan Terry Pratchett, barışta olduğu kadar savaşta da eşitlikçi bir dünya düzeninden bahis açıyor.


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