The New York Times'ın çok satan yazarından 'Tam Benlik Sözler'

Hoda Kotb he New York Times'ın 1 numaralı çok satan yazarların başında geliyor. Yazarın yeni kitabı şimdiden büyük heyecan yarattı.

New York Times'ın 1 numaralı çoksatar yazarı Hoda Kotb, pandemi döneminde tüm dünyanın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışan, fark yaratmak için çabalayan insanları ön plana koyan bu kitapta kimi zaman komik kimi zaman hüzünlü, cömertlik ve nezaket dolu sımsıcak hikâyeler aktarıyor.

Hoda Kotb'un yaşam sevinci, buna en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda, Tam Benlik Sözler'de olanca ışıltısıyla karşımıza çıkıyor.

SIMSICAK SOHBETLER...

Kotb'un nezaket, sevgi, kayıp, dostluk ve annelikle ilgili kişisel hikâyelerden derlediği, özlü sözlerle dolu bu koleksiyon, insana iyimserlik aşılıyor. Sımsıcak sohbetlerin çekimini hissetmemek elde değil.

Sayfa: 384

BAŞUCU KİTABI

İçgörü, cesaret ya da dolu dolu bir kahkaha… Bu kitapta aradığınız her şey var. Birbirinden farklı durumlarla ilgili, insanı düşünmeye teşvik eden alıntıların yer aldığı bir koleksiyon… Zekice kaleme alınmış, eğlenceli, içgörü sahibi… ne ararsanız var. Tam bir başucu kitabı.