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    Thomans Mann'dan Yol Hikayeleri

    Alman yazar Thomas Mann, modern dünya edebiyatının önemli yazarlarından sayılıyor. Yazarın Yol Hikayeleri kitabı ise, gezi türünün önde gelen örneklerinden...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:56
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    Thomans Mann'dan Yol Hikayeleri

    Yol Hikâyeleri, Thomas Mann'ın uluslararası duyarlılığına ve gezgin kimliğine ışık tutan bir derleme; yok olmuş bir dünyaya ait resimsel izlenimlerle dolu bir albüm.

    Turizmin altın çağı olarak kabul edilen modern yüzyılda diğer sanatlar gibi edebiyat da dünyayla yeni bir bağ kurmaya başlamıştı. Thomas Mann da birçok çağdaşı gibi hayatı boyunca seyahat eden, defterlerinde ve mektuplarında bu seyahatlerin kaydını tutan, onları romanlarına ve hikâyelerine taşıyan bir yazardı.

    Thomans Mann dan Yol Hikayeleri #1

    Sayfa: 224

    VENEDİK'TE ÖLÜM

    Venedik'te Bir Ölüm'ün Tadzio'su ve Büyülü Dağ'ın şifa arayan Hans Castorp'u gibi karakterler de onun gezilerinden ve uluslararası duyarlılığından koparılamayacak karakterlerdi.

    Thomans Mann dan Yol Hikayeleri #2

    "DEĞİŞİMLER"

    "Mekân, kendisi ve doğduğu topraklar arasında döne döne dans edercesine kaçarken, zamana özgü sanılan güçten çok daha fazla gücü olduğunu kanıtlıyor; saatler geçtikçe mekân, zamanın oluşturduklarına çok benzeyen ama bazı açılardan onları da aşan değişimlere neden oluyordu."

    İletişim için: kitap@ensonahber.com


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