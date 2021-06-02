Euro
10.4927
0.81%
Dolar
8.6186
1.17%
Altın
525.16
0.88%
Borsa
1.429
-0.22%
Bitcoin
319.368
2.48%
EXEN Coin
32.51
-2.95%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Thomas Mann’ın geç dönem öyküleri birarada

    Yazarın 1919-1943 yılları arasında kaleme aldığı geç dönem öyküleri, Toplu Öyküler’in birinci cildi çok sevildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Thomas Mann’ın geç dönem öyküleri birarada

    Zor Saat’te yayımlanan erken dönem öykülerinden farklı bir izleğe sahip. Zor Saat’teki öykülerinde daha çok sanatçı sorunsalına odaklanan yazar, ikinci cilt Mario ile Sihirbaz’da gözlem gücünü bu kez keskin insanın en derin, en kuytu duygularını betimlemek için kullanıyor.

    Mario ile Sihirbaz, kesin, açık ve dolaysız diliyle Alman öykücülüğüne yeni bir üslup getiren Nobel ödüllü Thomas Mann’ın, hayranlık verici bir olgunluk dönemi eseri. Herkesi bekletiyordu, bunun doğru ifadesi herhalde böyledir.

    Thomas Mann’ın geç dönem öyküleri birarada #1

    "EĞLENCENİN PARÇASI..."

    "Sahneye çıkışını geciktirerek gerilimi artırıyordu. Bu tavrı anlaşılıyordu da, ama sonsuza kadar değil. Dokuz buçuğa doğru seyirciler alkışa başladı, alkışlamak aynı zamanda alkış isteğini de dile getirdiğinden haklı sabırsızlıklarını ifade etmenin sevimli bir şekliydi. Ufaklıklar için buna katılmak eğlencenin parçasıydı. Her çocuk alkış tutmayı sever."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir