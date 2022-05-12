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    Thomas Walker Arnold'un İslamın Yayılış Tarihi kitabı

    İngiliz tarihçi ve yazar Thomas Walker Arnold'un İslamın Yayılış Tarihi kitabı, İslam'ı bütün yönleriyle ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:12
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    Thomas Walker Arnold'un İslamın Yayılış Tarihi kitabı

    Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 40 yaşında inen ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan son büyük din…

    Küçük bir Arap şehrinde doğup büyük mücadelelerden sonra kabul gören İslam’ın bu derece yayılmış olmasının arkasında yatan sebepler neler? Fetihler mi bu dini bu kadar yaygın hâle getiren? Yoksa aynı zamanda bir kültür ve medeniyet inşa etme kapasitesi mi?

    Thomas Walker Arnold, oryantalistlerin İslâm hakkında çarpıtma yarışına girdiği bir dönemde kaleme aldığı makale ve kitaplarda, serinkanlı ve hakkaniyetli değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken bir tarihçi.

    Din anlayışı

    O, hiçbir düşünce, din anlayışının kılıç zoruyla bu derece yayılamayacağını, bu türden değerlendirmelerin bir çarpıtma ve dezenformasyon olduğunu, İslâm’ın yayılmasında aslî sebebin, insanlığa sunduğu inanç ve yaklaşımlar içinde aranması gerektiğini söylüyor.

    Thomas Walker Arnold un İslamın Yayılış Tarihi kitabı #1

    Sayfa: 448

    Misyoner faaliyetleri

    Bunu, özellikle Hıristiyan misyonerlerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yayılma sebepleri üzerinden derinlikli analize tâbi tutuyor. Sadece Batılıların değil, Müslümanların bile zihninde yer etmiş hatalı kabulleri kökten sarsacak ve insanların okuduktan sonra birçok meseleye farklı bakmasını sağlayacak nitelikte bir eser…

    Thomas Walker Arnold un İslamın Yayılış Tarihi kitabı #2

    Thomas Walker Arnold

    Türkçede...

    Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Bey tarafından ve Osmanlıca olarak neşredilen bu eser, Yüksel Kanar tarafından günümüz Türkçesine aktarılmış ve bu esnada ilk yayınlanışındaki kimi eksiklik ve hatalar giderilmiştir.


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