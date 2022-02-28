Tılsımlı, sürprizlerle dolu bir kitap: Dolunay İki Gece Sürer

Yazar Başar Başarır'ın Yunus Nadi Roman Ödülü kazanan kitabı Dolunay İki Gece Sürer, oldukça sıra dışı bir metin.

Başar Başarır imzalı Dolunay İki Gece Sürer, yaşanan beklenmedik bazı aksaklıkların büyük fırsatlara, hüsranların diri umutlara, zıtlıkların muhabbete, her türlü çılgınlığın da hayırlara vesile olduğu, tabiri caizse ters köşelerle dolu muzip, hınzır, capcanlı bir roman. Akdeniz'in suları gibi sıcak, tılsımlı, sürprizlerle dolu…

Geleceğin mühendisi başarılı öğrenci Gamze ile köy enstitüsü mezunu babası emekli öğretmen İhsan Sami Bey… Bu ikili arasında uzanmakta olan fay hattı, Gamze'nin annesi Feriha Hanım'ın vefatından beri hayli aktiftir.

Gamze'nin üniversitede tanıştığı misafir öğrenci Stavros'la muhabbeti ilerletmesiyle baba-kız çatışması iyice şiddetlenir.

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GAMZE...

Zira kabına sığmaz Gamze, Yunan sevgilisinin kollarına, Girit'in koylarına kaçacak, İhsan Sami Bey'in neşrettiği gayriresmi milli mücadele tarihinin gölgesindeki bu cesur girişim kaçınılmaz olarak umutla dehşet arasında gidip gelen heyecan dolu bir maceraya evrilecektir.

Ne İhsan Sami Bey'in pes etmeye niyeti vardır ne de aşkın, tutkuların ve tarihin dip akıntılarının öngörülebilir bir seyri…

BAŞAR BAŞARIR HAKKINDA

1970'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Londra'da City University Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.



2004 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 2014 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü ve 2017 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.



Yayımlanmış öykü kitapları: Kent Kitabı (1992), Eski Şehrin Ayazı (1996), Nedir Hayat (2000), Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri (2003), Çıktığınız Hevesle İniniz (2004), Düzenboz (2012), Teklifinizle İlgilenmiyorum (2013), Bize Umut Gerek (toplu öyküler I, 2014), Havaalanında Satılmayan Kitaplar (toplu öyküler II, 2015).