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    Tim James’ten uzay meraklılarına ufuk açan kitap: Gökbilimsel

    Yazar Tin James, hem astronomi tarihçesini ve konuya ilişkin en güncel kuramları detaylarıyla anlatıyor, hem de Düz Dünya dahil kamuoyunu meşgul eden tartışmalara parmak basıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:21
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    Tim James’ten uzay meraklılarına ufuk açan kitap: Gökbilimsel

    Uzay, bir insanın inceleyebileceği en büyük, en eski, en sıcak, en soğuk, en tuhaf yapı. O halde bilimin en şaşırtıcı gerçeklerinin astrofizik ve kozmolojiye ait olması, insanlığın da bu esrarengiz yapıyı keşfetme çabası pek şaşırtıcı değil.

    Tim James, Elementsel ve Parçacıksal&#39;ın ardından Gökbilimsel&#39;de seriyi tamamlıyor: Evrenin uçsuz bucaksız sularına dalıyor ve uzaylılardan öte gezegenlere, beyaz deliklerden solucan deliklerine, kuasarlardan kuark yıldızlarına karşılaşabileceğimiz en büyük gizemlere ışık tutmak üzere kolları sıvıyor.

    Tartışmalara ışık tutan kitap

    Hem astronomi tarihçesini ve konuya ilişkin en güncel kuramlarıdetaylarıyla anlatıyor, hem de Düz Dünya dahil kamuoyunu meşgul eden tartışmalara parmak basıyor.

    Tim James’ten uzay meraklılarına ufuk açan kitap: Gökbilimsel #1

    Uzaydaki son keşifler

    Daha önce yayınlanan iki kitabı Elementsel veParçacıksal’la okurların büyük ilgisini çeken Tim James, merceğini bu kez yeni kitabı Gökbilimsel’le uzaya çeviriyor. Uzay’ın esrarengiz yapısında okurlarını keyifli bir yolculuğa çıkaran Tim James, uzaydaki son keşifleri ve çalışmaları şu çarpıcı bilgilerle sunuyor:


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