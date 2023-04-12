Timur Harzadın'nın hayata ve ilişkilere dair kitabı: Yeniden Bağlanmak Elinizdeki kitabın yazarı ruhsal kimliğin inşasındaki temeliİnşa malzemlerinin nasıl iç dünyamızı şekillendirdiğini bütün detayları ile açığa koymaktadır.

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18 yıldır insanların hayatına dokunarak 100 yıl önceki yaşanan tramvayı yok ediyor. Psikoterapist ve yazar olan Timur Harzadın, geçmiş duyguları yok eden birisi olarak, bedensel hastalıkların temelinde ruhsal problemler olacağını savunup, insanlara farkındalık yaratmayı amaç edinmiş.

Timur Harzadın'ın ''Yeniden Bağlanmak'', ''Bi Sor Seni Neden Seçtim'' ve son olarak ''Geçmişin Hayaletleri'' adında üç tane kitabıda bulunuyor. Bunlar da Kayıp ve Yas Sürecinde Hayata Yeniden Tutunmak, Aşkı ve Aşk İlişkilerini Anlamak ve Ruhumuzu Onarmanın Yollarını anlatıyor.

Harzadın Yeniden Bağlanmak kitabı, hayata küsenlerin ve hayata karşı şanslarını kaybeden kimseler için başucu nitelikte. Türkiye'de öenmli çalışmalar yapan Timur Harzadın, pikoloji, ilişkiler üzerinde önemli tespitleri var.

Ölüm ve yadsınamaz gerçeklik

Ölüm nasıl ki yaşadığımız hayatın yadsınamaz gerçekliklerindense, kayıp duygusu yaşamak ve yas tutmak da, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Doğmak nasıl hayatın normaliyse, ölmek de bir o kadar hayatın normalidir.

Ölümle gelen üzüntüyü ve kederi hissetmek, yas ve iyileşme sürecinin doğal bir parçasıdır. Aslında her insan yaşamı boyunca çok çeşitli ayrılık ve yitirme temalı kayıpların yasını tutar. Ölüm bu kayıpların en önemlilerinden biridir. Bu kitabın da asıl odağı ölümle gelen kayıp ve yas konusudur.

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İnsanın psikolojik süreci

Ölümle ilgili psikolojik süreci, kaybı yaşayan kişi içsel olarak başlangıçta kabul etmez. Ölen kişinin aslında yaşadığını ve ölmediğini iç dünyasında tekrar tekrar "haykırır". Ancak diğer yandan da dış dünyada, taziyeye gelen insanlar eylem ve söylemleriyle ölen kişinin, öldüğü gerçeğini sürekli olarak hatırlatır.

Ağlamak ve acı hissetmek

Bu durum aslında kayıp yakını için bir tür karşıt haykırıştır. Çok yoğun kötü duygular yaşayan kayıp yakınının, ölümü kabul etmeyen iç dünyası ile ölüm gerçeğini dile getiren dış dünya arasında bir uzlaşmaya ihtiyacı vardır. Üzülmek, kederlenmek, ağlamak ve acı hissetmek gibi yaşanan birçok duygu sayesinde yavaş yavaş bu uzlaşma sağlanır.

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