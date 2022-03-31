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    Tolga Gümüşay'ın dokunaklı kaleminden okunası roman: Veli

    Tolga Gümüşay'ın dokunaklı kaleminden okunası roman: Veli

    İstanbul temalı kitaplarıyla tanınan yazar Tolga Gümüşay’ın kaleminden Veli, 1920’lerde işgal altındaki İstanbul’da yaşayan bir gencin hikâyesini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:20
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    1920’lerin işgal İstanbul’u… Haritalar, şehir, mahalleler, hayatlar paramparça… Çöküşün eşiğindeki imparatorluk, acizlik ve yoksulluk içinde kıvranıyor. Gayrimüslim vatandaşların çoğu işgal kuvvetlerini destekliyor. Artık halkın bir kısmı mutluysa, kalanlar yasta. Eski komşular, çocukluk arkadaşları karşı saflarda…

    Bütün bu karanlık atmosfere rağmen Veli; karamsarlığın değil umudun, ayrıştırmanın değil kucaklaşmanın, nefretin değil sevginin, iyiliğin romanı… Dinleri, kökenleri, karakterleri farklı bir grup İstanbullu genç, düşmanlığın kışkırtıldığı bir çağda kol kola girmeyi seçiyorlar. Zannettiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu fark ederken, farklılıkların aynasında adım adım benliklerini keşfediyorlar.

    Tolga Gümüşay ın dokunaklı kaleminden okunası roman: Veli #1

    Sayfa: 336

    "YOLU AÇIK OLSUN"

    Yazar Tolga Gümüşay yeni kitabı ile ilgili, "İki yıl önce başlayan salgınla birlikte insanlar evlerine kapanırken, biz Veli'yle birbirimize kapandık. Bir asırlık zaman farkını erittik, kol kola Pere' yla Beşiktaş arasında gittik, geldik... Müslüman, Rum, Ermeni, Rus, Yahudi dostlar edindik. Düşmanlıktan barış,yokluktan umut var ettik. Veli Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyarken rastladığı Rus göçmeni Valentina’ya beslediği saf sevgiden, yoksul İstanbul’un kadim güzellikleriyle büyülenmekten,Çanakkale' de şehit olmuş babasının mektuplarını dönüp dönüp okumaktan, rüzgârını arayan bir uçurtma gibi ufukta umut aramaktan hiç vazgeçmedi. İşgal yıllarının sert esintilerine kimi zaman göğsünü siper etti, kimi zaman onları arkasına alıp yükseldi. Ve yüzyıl sonrasının İstanbul'unda bahar çiçekleri açarken, yazarından helallik isteyerek filinta gibi bir roman haline geldi. Artık Veli öncesizlere sonra da yüce gönüllü okurlara emanet… Yolu da bahtı da açık olsun" yorumunda bulundu.


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