Tolkien'in Silmarillion'u G.R.R. Martin'in Yedi Krallık Şövalyesi

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht'ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin'in novellası bir araya geliyor.

Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni'nin 160'tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık'ın dünyasına taşıyacak!

Taht Oyunları'nın Tyrion Lannister'ı ve Podrick Payne'inden tam bir asır önce, Westeros topraklarını iki cesur kahraman arşınlamaktadır: Sör Uzun Duncan ve küçük yaveri Yumurta. Genç, naif ve cesur Duncan, tecrübeli değilse de rakiplerinin üzerinde olanca heybetiyle yükselen bir gezgin şövalyedir.





Sayfa: 336

İMKANSIZ BİR KADER

Ona eşlik eden ufacık yaveri Yumurta ise bir çocuktur ve gerçek kimliği, karşılaşabilecekleri herkesten gizli tutulmalıdır. Ne de olsa asıl adı Aegon Targaryen olan yaver, ejderha kanı taşımaktadır ve bir gün kral olacaktır.

Umulmadık bir biçimde yolları kesişen bu iki kahramanı bekleyense güçlü düşmanlar, kraliyet entrikaları ve öngörülmesi imkânsız bir kaderdir...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com