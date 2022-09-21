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    Tom Jackson’ın Bilimin Kısa Öyküsü adlı kitabı

    Tom Jackson’ın Bilimin Kısa Öyküsü adlı kitabı,bilimin tarihine ışık tutarken aynı zamanda öğretici ve eğlendirici bir okuma serüveni sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 10:01
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    Tom Jackson’ın Bilimin Kısa Öyküsü adlı kitabı

    Bilim tarihini merak eden okurları Tom Jackson’ın kaleme aldığı Bilimin Kısa Öyküsü’yle olağanüstü bir maceraya çıkarıyor.  Önemli tarihi hikâyelere, deneylere, teorilere, yöntemlere ve araçlara yönelik cep kılavuzu niteliğinde olan serinin yedinci kitabı Bilimin Kısa Öyküsü, YEPYENİ BİR MACERA SUNUYOR.

    Çok sevilen Sanatın Kısa Öyküsü, Fotoğrafın Kısa Öyküsü, Modern Sanatın Kısa Öyküsü, Mimarlığın Kısa,   Romanın Kısa Öyküsü ve Sanatçı Kadınların Kısa Öyküsü kitaplarının yer aldığı seriye Tom Jackson’ın kaleme aldığı Bilimin Kısa Öyküsü ile devam ediyor.

    Bilimin büyüleyici tarihi

    Doğa tarihi, astronomi, teknoloji ve bilimsel olan her şeye duyduğu ilgiyle, iki yüzden fazla kitap yazan ve çok daha fazla kitaba katkıda bulunan Tom Jackson, Bilimin Kısa Öyküsü ile bilimsel bilgiyi herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. Anlaşılmaz terimlerden uzak kalarak, ihtiyaç duyulan temel bilgileri sunan Jackson, bu sayede okurun bilimin büyüleyici tarihinin tadını çıkarmasını sağlıyor.

    Tom Jackson’ın Bilimin Kısa Öyküsü adlı kitabı #1

    Bilime yön vermiş önemli isimler

    Arkhimedes’in kaldırma kuvvetinden, karanlık maddenin keşfine kadar 60 önemli deneye yer veren kitapta, bu deneylerin bilim tarihiyle bağlantısı; bilime yön vermiş önemli teoriler, yöntemler ve araçlar aktarılıyor.


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