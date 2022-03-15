Tomi Adeyemi’nin Erdem ve İntikam Çocukları kitabı

Afrika mitolojisini fantastik edebiyatla harmanlayan Kandan ve Kemikten Çocuklar’dan sonra macera hız kesmeden devam ediyor.

Nijerya asıllı Amerikalı kadın yazar Tomi Adeyemi’nin haftalarca New York Times'ın çok satanlar listesinden düşmeyen kitabı Kandan ve Kemikten Çocuklar’ın ardından, serinin devam kitabı Erdem ve İntikam Çocukları, yakında yayınlanacak.

Kimlik arayışı ve sınıflar arası mücadeleye dayanan kurgusu ile öne çıkan fantastik roman Erdem ve İntikam Çocukları...

Harvard Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunu yazar Tomi Adeyemi, yayınlandığı ilk günden beri tüm dünyada adından söz ettiren ve yirmiden fazla dile çevrilen romanı Kandan ve Kemikten Çocuklar’ın ardından, devam kitabı Erdem ve İntikam Çocukları ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

SERİNİN YENİ KİTABI

Serinin yeni kitabında, Zelie ve Amari imkânsız bir mücadeleden başarıyla çıktıktan sonra nihayet Orişa topraklarına büyüyü getirmeyi başarırlar. Ama büyüyü geri getirmek için yaptıkları ayin o kadar güçlüdür ki sadece Majiler değil, kraliyet de büyüye kavuşmuştur.





GÜÇLÜ DÜŞMANLAR

Artık düşmanları da onlar kadar güçlüdür. Şimdi artık Zelie’nin bütün Majileri bir araya getirmesi gerekmektedir. Bir yandan da güçlenen krallığa karşı Amari’nin tahttaki hakkını koruması, yeni Majiyi monarşinin azabından kurtarması…

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