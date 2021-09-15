Tomris Uyar'ın yıllar önce anlattığı yazma süreci

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Tomris Uyar, yıllar önce verdiği bir söyleşide, yazma süreciyle ilgili olarak "Yazmak, okumakla bağlantılı biraz" ifadelerini kullandı.

Turgut Uyar'la yaşadığı aşkla edebiyat tarihimizin öncülerinden olan Tomris Uyar'ın, verdiği bir söyleşide yazma süreciyle ilgili bilinmeyenleri aktarması, her yazarın kitap yazma konusundaki farklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uyar; "Şimdi bu çalışmak ve yazmak biraz okumakla bağlantılı gibi geliyor bana. Her gün yazmam, belli bir yazma disiplinim yok. Canım istediği zaman yazarım."

İşte ünlü yazarın verdiği söyleşiden bir bölüm...

"HAZIR OLDUĞUM ZAMAN YAZARIM"

"Hazır olduğum zaman yazarım. Demin sözünü ettiğimiz materyali tamamladığım zaman yazmaya otururum. Bulaşık yıkarken de karar verebilirim buna, çamaşır yıkarken de karar verebilirim, ama karar vermeden yazmaya başlamam çünkü bilirim ki çok fazla vakit tüketeceğim. Gerekli nirengi noktalarını, yol gösteren taşları bulana kadar. Bu yol gösteren taşlar, işte konuşmalar, sesler, yüzler, belli bir güzellik, belli bir çirkinlik hepsi olabilir. Hayat bize bu konuda o kadar çok şey sunuyor ki, gerçekten hepsi olabilir. Ama siz sorumlu bir sanatçı kendinizi kabul ediyorsanız oturduğunuz zaman işinizin başına buna hazırlıklı zanaat, sadece sanat değil, zanaat bilgileriniz de olması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Ben öyle düşünüyorum."

Ergül Tosun

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