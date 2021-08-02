Toplu taşımada kitap okumak gösteriş mi

Toplu taşımada kitap okumak, kimilerine göre gösteriş ya da şov olarak algılanıyor. Ama gerçek hiç de öyle değil; çünkü boşa geçen zamanı kitap okuyarak doldurmak gerekiyor.

Otobüste, metroda, vapurda, metrobüste... Kısacası toplu taşımanın her türlüsünde bir köşeye çekilmiş, dünyayla ve çevresiyle bağını kopartmış, kitabına dalan birini mutlaka görürsünüz.

Ola ki, ona sakın gösteriş yapıyor gözüyle bakmayın. Çünkü kitap okumak asla bir gösteriş biçimi olamaz, olmamalı. Uzun bir yolculuk yaptığınızı düşünün; etrafa boş boş bakmak yerini bir kitabı açıp okumak o yolculuğu daha anlamlı kılmaz mı?

Toplu taşımayı sık sık kullananan birisi olarak söylüyorum. Ne zaman toplu taşımada kitap okuyan birilerini görsem nedense içten bir sevinç duyuyorum. İnsanın bu konuda yalnız olmaması hissi güzel bir gurur kaynağı oluyor.

Son zamanalarda sosyal medyada ve başka mecralarda bu konu karşıma çıkıyor. Bu yazı da böyle bir ihtiyaçtan doğdu.

Yukarıda da bahsettiğim gibi sadece toplu taşımada değil, hayatın hiçbir alanında kitap okumak, bilgilenmek, aydınlanmak, farklı dünyalar tanımak gösteriş değildir.

BİR HESAPLAMA

Kabaca bir hesaplama yapalım... Diyelim ki sabah işe gidiyorsunuz ve iş yeriniz git-gel 2 saat.. Sabah berrak zihinle okuyacağınız 50-60 sayfa, akşam da yine o kadar sayfa okuduğunuzu düşünürseniz bu günde en az 120 sayfa kitap okuyacağınız anlamına geliyor.

Bu sayede yolculuğun bile nasıl geçtiğini anlayamazsınız ve seyahatinizi keyifli hale getirebilirsiniz.

ÖNYARGIYLA YAKLAŞMAK

Toplu taşımada kitap okuyan birilerini gördüğümüzde ilk tepki olarak "Gösteriş yapıyor, hep aynı sayfayı okuyor" gibi düşüncelerle ve önyargılarla yaklaşırız.

Bu son derece tehlikeli bir yaklaşımdır, o an sizin elinizde kitap vs yoksa yolculuk yapmadan önce bayiden taze mürekkep kokan bir gazeteyi de alıp okuyabilirsiniz.

Çünkü okumak hayattır...

ÇANTADA KİTAP TAŞIMAK

Çantanızda, elinizde sürekli bir kitabın olması size her zaman eşlik edecek bir arkadaşınızın olması anlamına geliyor.

Yolculukta sohbet mi etmek istiyorsunuz? Kitapta o kadar karakter ve kişi var ki asla sıkılmazsınız. Farklı dünyaların ekseninde dönebilir, yaşadığınız dünyadan uzaklaşabilirsiniz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com