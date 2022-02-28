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    Toprak Işık'tan çocuklarda tebessüm ettiren kitap: Uzayda Bir Mahalle

    Bilimi edebiyatla buluşturan kitaplarıyla yüz binlerce çocuğa ulaşan Topak Işık, Uzayda Bir Mahalle ile bu kez fiziğe yöneliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 08:42
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    Toprak Işık'tan çocuklarda tebessüm ettiren kitap: Uzayda Bir Mahalle

    Topak Işık, Uzayda Bir Mahalle ile bu kez fiziğe yöneliyor, okurları bilimin ilginç sokaklarında keşiflerle dolu bir gezintiye çıkarıyor.

    Dalga teorisi ve kuantum fiziği gibi yetişkinler için bile karmaşık sayılabilecek konuları, günlük hayatla ilişkilendirip çocukların dünyasına yakınlaştıran yazar, modern bilimin ''hap şeklinde'' öğrenilmesini sağlayacak noktalara temas ediyor.

    Derin bilimsel teori ve bilgilerin, mizahın ve eğlenceli tanımların gücüyle nasıl çok daha anlaşılır kılınabileceğini gösteren eser; okurun bilime karşı istemsizce geliştirdiği önyargılı tutuma ve dolaylı olarak zihninde beliren soru işaretlerine de açıklık getiriyor.

    HAYATTA YATAN ÇİZGİLER

    Toprak Işık'ın çocukluk anılarından beslenen Uzayda Bir Mahalle, Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen hikâyesini üç ortaokul öğrencisinin okul maceraları ve kıyasıya giriştikleri ödev rekabeti üstüne şekillendiriyor. Kara delikleri, cüce yıldızların sırrını, paralel evrenleri ve sicim teorisinin ardında yatan gizleri keşfe çağırıyor.

    Toprak Işık tan çocuklarda tebessüm ettiren kitap: Uzayda Bir Mahalle #1

    Sayfa: 112

    TATLI BİR TEBESSÜM

    Ayrıca, bizleri ne yerse yesin bir türlü kilo alamayan Edip abi, Uzakdoğu savunma sanatlarına gönül veren Ali abi ve uzaylıların dünyayı ziyaret ettiklerine kesin gözüyle bakan Hanife abla gibi tuhaf ama son derece ilginç mahalle sakinleriyle tanıştırıyor. Kitaba konu olan bilimsel açıklamalar okurun ufkunu açarken, arka planda yaşanan matrak olaylar ise yüzlerde tatlı bir tebessüm bırakıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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