Trendeki Yabancı'nın ekim sayısı yayında

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın ekim sayısı "el çabukluğu" temasıyla yayımlandı. Hakan Bıçakcı, Aylin Sökmen, Sallie Tisdale, Zeynep Kaçar öyküleriyle sizleri bekliyor.

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın ekim sayısı "el çabukluğu" temasıyla yayınlandı. Hakan Bıçakcı, Aylin Sökmen, Sallie Tisdale, Zeynep Kaçar öyküleriyle sizleri bekliyor! Backie Dashiell, Deniz Saatkaya Eldam, Aylin Sökmen, Semrin Şahin, Gina Berriault, Hakan Bıçakcı, Turhan Yıldırım, Sabrina Helen Li, Sallie Tisdale, Deniz Tekin, Lore Segal, Zeynep Kahraman Füzün, Şehnaz Erkan, Canan Sancak, Gamze Haklı Geray, Burak Alıcı, Zeynep Kaçar, Douglas Milliken, Özcan Kalbinur, Berna Kathre bu sayıda sizlerle..

HANGİ KİTAPLAR VAR

Trendeki Yabancı'da online olarak ücretsiz okuyabileceğiniz Can Yayınları kitapları: Tekinsiz Hikâyeler, Mürver Ağacı, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, Yaman Adam, Şeytani Öyküler, Bir de Baktım Yoksun, Nyarlathotep, Evvelotel - Saklı, Sular Ne Güzelse, Bize Umut Gerek, Trajik Nüans, Yaz Korkuları, Yalnız Uyuyanlar İçin, Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul, Yufka Yürek, Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri, Çok Özel İsimler Sözlüğü, Şen Saat, Gece Yolculuğu, Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları, Temiz Kâğıdı. Trendeki Yabancı'nın yeni sayısı, App Store ve Google Play Store'da yayında! Hemen indir, abone ol, cebinde hep bir hikâye olsun. Uygulamayı indirerek bugüne kadar çıkan tüm sayılara erişebilirsin.