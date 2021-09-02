Trendeki Yabancı'nın eylül sayısı yayında

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın eylül sayısı şafaktan önce temasıyla yayınlandı.

Trendeki Yabancı'nın eylül sayısı şafaktan önce temasıyla yayınlandı. İlhan Durusel, Semrin Şahin, Hanif Kureishi, Mehmet Berk Yaltırık, Haydar Ergülen ve Johnny Fuentes öyküleriyle sizleri bekliyor! Allegra Hyde, İlhan Durusel, Kadir Daniş, Nir Soffer-Dudek, Recep Şener, Khalil Nasif, Semrin Şahin, Korkut Kabapalamut, Youssef Rzouga, Hanif Kureishi, Deniz Tekin, Mary Sellers Evans, Sena Keskin, Sonat Yurtçu, Mehmet Berk Yaltırık, Howie Good, Gürçim Yılmaz, Haydar Ergülen, Johnny Fuentes, Elif Erdoğan bu sayıda sizlerle!

KİTAPLAR....

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Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com