Trendeki Yabancı'nın haziran sayısı yayında

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın yirmi ikinci sayısı "unutmak ve hatırlamak" temasıyla yayımlandı.

8 Haziran'da çıkacak olan Bana Kuşlar Söyledi kitabından Denizler Altında öyküsü ile Yekta Kopan, Dilşad Çelebi, Müge Koçak, Zeynep Kaçar, Tuba Kumaş, Claire Guyton, Leïla Slimani, Donald Barthelme bu sayıda seni bekliyor! Riley Lynne, Joel Hans, Veysel Gökberk Manga, Kadire Bozkurt, Julieanna Blackwell, Tuba Kumaş, Claire Guyton,Yekta Kopan, Leïla Slimani, Dilşad Çelebi, Zeynep Kaçar, Donald Barthelme, Lindsay Vranizan, Deniz Tekin, Bethany Holmstrom, L Mari Harris, Müge Koçak, Deniz Ezgi Avcı, Aycan Yıldız, Duygu Terim öyküleriyle Trendeki Yabancı'nın haziran sayısında.

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