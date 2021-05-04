Trendeki Yabancı'nın mayıs sayısı yayında

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın yirminci sayısı Renkler temasıyla yayımlandı.

Doğukan İşler, Daryl Scroggins, Ecehan Biçen, Lawrence Schimel, Murat Gil, Hüseyin Kılıç, Sean Pravica, Neil Clark, Ayşe Başcı, Deniz Tekin, Matilda Harjunpää, Aimee Parkison, Meg Pokrass, Tara Isabel Zambrano, Semrin Şahin, C Pam Zhang, Michele Finn Johnson, E.L. Miller, Beyza Süren, Ayşe Parlak Akyüz ve Ayşegül Kopdagel öyküleriyle Trendeki Yabancı'nın mayıs sayısında.

DİNLEYEBİLECEĞİNİZ HİKAYELER

Trendeki Yabancı'da online olarak ücretsiz okuyabileceğin Can Yayınları kitapları: Tekinsiz Hikâyeler, Mürver Ağacı, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, Yaman Adam, Şeytani Öyküler, Bir de Baktım Yoksun, Nyarlathotep, Evvelotel - Saklı, Sular Ne Güzelse, Bize Umut Gerek, Trajik Nüans, Yaz Korkuları, Yalnız Uyuyanlar İçin, Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul, Yufka Yürek, Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri, Çok Özel İsimler Sözlüğü, Şen Saat, Gece Yolculuğu, Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları, Temiz Kâğıdı.

BİR HİKAYEN OLSUN

Trendeki Yabancı'nın yeni sayısı, App Store ve Google Play Store'da yayında! Hemen indir, abone ol, cebinde hep bir hikâye olsun. Uygulamayı indirerek bugüne kadar çıkan tüm sayılara erişebilirsiniz.



