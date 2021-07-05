Trendeki Yabancı'nın temmuz sayısı yayında

Aylık öykü uygulaması Trendeki Yabancı'nın temmuz sayısı "isim şehir" temasıyla yayımlandı. Murat Gülsoy'un Trendeki Yabancı için yazdığı "Ertelenmiş Bir Kriz" öyküsü bu sayıda sizleri bekliyor.

Sevilen şairler Elvin Eroğlu, Ekin Metin Sozüpek, Ömer Şişman, Azimet Avcu, Asuman Susam, Hüseyin Peker öyküleriyle Trendeki Yabancı'nın temmuz sayısında.

KATKIDA BULUNAN İSİMLER

Elvin Eroğlu, Adem Esen, Lisa Mangini, Korkut Kabapalamut, Murat Gülsoy, Ekin Metin Sozüpek, Jann Everard, Tara Isabel Zambrano, Şehnaz Erkan, Ömer Şişman, Sean Pravica, Azimet Avcu, Asuman Susam, Leyla Özyol, Mehmet Berk Yaltırık, Hüseyin Peker, Suzan Demir, Deniz Tekin, Sarah Starr Murphy, Ayşe Nilay Özkan bu sayıda sizlerle...

KİTAPLAR...

Trendeki Yabancı'da online olarak ücretsiz okuyabileceğin Can Yayınları kitapları: Tekinsiz Hikâyeler, Mürver Ağacı, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, Yaman Adam, Şeytani Öyküler, Bir de Baktım Yoksun, Nyarlathotep, Evvelotel - Saklı, Sular Ne Güzelse, Bize Umut Gerek, Trajik Nüans, Yaz Korkuları, Yalnız Uyuyanlar İçin, Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul, Yufka Yürek, Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri, Çok Özel İsimler Sözlüğü, Şen Saat, Gece Yolculuğu, Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları, Temiz Kâğıdı.