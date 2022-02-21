Tuhaflıklar ülkesinde uzun bir macera: Erewhon

Samuel Butler'ın tuhaf, hayalî ülke Erewhon'da kurguladığı tuhaf ve maceralı yolculuk...

Ütopya distopya kavramları arasındaki ayrımı belirsizleştirirken, Victoria dönemi İngiltere'sinin dünya görüşüne de dokundurmalarda bulunuyor.

İlk kez 1872'de imzasız yayınlanan ve adı hiçbir yer (nowhere) sözcüğünün anagramı olan romanın başkişisi, zengin olma amacıyla hayalî bir ülkeye gider.





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RAKİP GÖRÜLEN MAKİNELER

Tuhaflıklarla dolu ülkede, sadece sosyal statü sağlayan paranın satın alma değeri yoktur; insanın yaşam mücadelesinde tehlikeli bir rakip olarak görülen makineler yasaklanmıştır; hastalanmak hapis cezası getiren bir suç sayılır; profesörler üniversite öğrencilerine hiçbir şey söylemeden uzun uzun konuşmayı öğretirler.

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