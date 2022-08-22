Tülin Kozikoğlu'nun sevilen serisi: Kafacanlar

Yazar Tülün Kozikoğlu'nun çocuklar için kaleme aldığı ve çok beğenilen serinin dördüncü kitabı olan Kafacanlar, minik okurlara yeniden merhaba diyor.

Kafacanlar serisi, iletişim, iş birliği, problem çözme ve zor durumlarla baş etme gibi Sosyal Beceriler kavramları etrafında toplanıyor. Çocukların özellikle pandemi döneminde sekteye uğrayan sosyal beceri gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Her kitapta yazar, çizer, editör, kitap, kütüphane gibi okuma kültürü ögelerinden birkaçına yer veren Kafacanlar, çocuklarda bu kavramların büyüyüp yeşermesi için ortam yaratıyor.

Oyun kavramının önemli bir yer tuttuğu bu post-modern seri; her kitabın arka kapağında açılan sürpriz sayfalarla sıra dışı tasarlanan sonları, kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği yapısıyla okuyucusunu metnin içine çekiyor.

Serinin dördüncü kitabı

Tüm bu özellikleriyle Kafacanlar serisi çocuk edebiyatımıza yeni bir soluk getiriyor. Serinin 4. kitabı Tabii ki Ben Kazanacağım rekabet konusuna odaklanıyor.

Kahramanımız Alpcan katıldığı yarışmalarda hep birinci olmak istiyor ama bu konuda pek başarılı değil. Çünkü Alpcan'ın en iyi olduğu konu sinek yakalamak ve ne yazık ki sinek yakalamanın yarışması yapılmıyor.

Peki Alpcan bir yarışmada birinci olma zevkini nasıl tadacak? Alpcan mahallede sinek yakalama yarışması düzenlemeye karar veriyor. Eh, diğer Kafacanlar da bu fikre bayılıyor. Herkes kendi yöntemiyle sinek yakalarken (merak etmeyin, sineklere zarar vermek yasak) Alpcan gözlerini arkadaşlarından alamıyor.

Acaba şu, nasıl sinek yakalıyor; acaba onun yöntemi daha mı iyi; yoksa bunun yaptığı gibi mi yapsaydım derken ayağı takılıp düşüyor. Başkalarının neler yaptığıyla o kadar çok ilgileniyor ve yarışmayı kazanmaya o kadar odaklanıyor ki aslında çok yetenekli olduğu bu konuda bile kendini gösteremiyor. Rekabet çok erken yaşlarda tanıştığımız bir kavram.

"Kazanmak"

Hayatımıza daha okul öncesi dönemde giriyor. Bu kitapta rekabetin kendini başkalarıyla karşılaştırmak anlamına gelmediği eğlenceli bir dille anlatılıyor. Bazen gerçekten de önemli olanın kazanmak değil katılmak olduğunu, kaybetmenin olağanlığını, hatırlatıyor.

Ödül almanın peşinde

Serinin her kitabında olduğu gibi bu kitabın sonundaki sürpriz sayfada da okuma kültürü konularından bazılarına yer veriliyor. "Kahramanın yolculuğu", metin kurgusu okuma eylemi gibi konulara değinilen son bölümde Alpcan eninde sonunda bir ödül almanın sevincini yaşıyor.