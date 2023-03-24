Tüm dünyada satış rekorları kıran, Prens Harry'nin anı kitabı Spare Türkçede Şimdiden 2023'ün en önemli kitapları arasında gösterilen Prens Harry'nin anı kitabı Spare, Mundi Kitap etiketiyle sonbaharda yayınlanacak.

Haber Merkezi

ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta ilk günden toplam 1,4 milyon adet satan ve dünya çapında 16 dilde yayımlanacak otobiyografinin Türkçe yayın haklarını Mundi Kitap aldı.

Sussex Dükü Prens Harry'nin yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören ve Amazon'un çoksatar listesinde zirvede yer alan anı kitabı Spare, Penguin Random House'un açıklamasına göre şimdiye kadar yayınladıkları kurgusal olmayan kitaplar arasında ilk günden en iyi satan kitap oldu.

Kitaba dair...

Spare, annesini kaybetmeden önce kaygısız biri olarak bilinen ve daha çok yedek plan olarak görülen Prens Harry'nin değişen kaderini anlatıyor. Harry'nin okul dönemine yayılan öfke sorunları, annesinin ölümünden basını sorumlu tutması, her daim spot ışıkları altında yaşaması, oyuncu Megan Markle'la evlenmesinin ardından ikilinin çevresini saran ırkçı şakalar ve kraliyet baskısı, nihayetinde kraliyetten ayrılma süreci gibi toplum gözünde "sansasyonel" olmaktan öteye gidemeyen konular, bu otobiyografide derinleşiyor.

Prensin hikayesi

Prens Harry ilk kez kendi hikayesini yalın, gözü kara bir dürüstlükle aktarıyor. İçgörü, kendini sorgulama ve sevginin keder üzerindeki ebedî gücü etrafında örülen Spare' den elde edilecek gelirinse İngiliz hayır kurumlarına bağışlanması planlanıyor.

Sonbaharda yayınlanacak

Geçmiş yıllarda Michelle Obama'nın tüm dünyada büyük ilgi gören anı kitabı Benim Hikayem'i (Becoming, 2018) ve Lisa Brennan-Jobs'ın babası Steve Jobs'ı merkeze yerleştirdiği anı-portresi Gençlik Hatası'nı (Small Fry 2018) okurla buluşturan Mundi Kitap'ın Spare'i sonbaharda yayınlaması bekleniyor.